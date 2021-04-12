Bugün Teravih Namazı Var Mı? 12 Nisan Bu Akşam Camiler Açık Mı, Teravih Namazı Kılınacak Mı?
Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu açıklama ile gözler teravih namazının evde nasıl kılınacağında oldu. Diyanetin yönergeleri kapsamında Camilerin açık olup olmayacağını merak eden vatandaşlar için, teravih namazı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir heyecanla beklenen Ramazan ayı sonunda geldi. 2021 yılının ilk orucu yarın tutulacak. 13 nisan günü başlayacak olan Ramazan ayı ile beraber bu aya özel sünnet bit ibadet olan teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağı ise merak ediliyor. Normal dönemlerde her sene Ramazan ayında, camilerde toplu şekilde teravih namazı kılınıyor. Bununla beraber bu sene etkili olan Covid-19 salgını ve son dönemlerde vaka sayılarının artması ile beraber teravih namazının kılıp kılınmayacağı, camilerin açık olup olmayacağı merak edildi.
12 Nis 2021 - 16:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.