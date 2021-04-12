Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Süleyman Çakır Dizisi İçin Hareket Geçildi! Televizyon Dünyasından Silinip Gidecek Mi?
ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yeriniş alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final tarihi resmen açıklandı. Kısa bir süre sonra sezon final yapacak olan dizi, hayranlarına veda edecek. Dizinin final yapmasının hemen arkasından ise Süleyman Çakır için hamleler başlayacak. Dizilerin son zamanlarda sık sık final yaptığını duyurması ise sezon finaline denk geldiğinden dolayı oluyor. Haziran ayına kalamayacak olan dizilere birde EDHO katıldı.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı dizi 6 sezondur ATV ekranlarından sevenleriyle buluşuyor. Aksiyon ve gerilimin tavan seviyelere ulaştığı dizide her bölümde farklı bir hikaye seyircinin önüne çıkıyor. 6. sezona kadar birçok isim diziden ayrılırken birçok isim ise diziye katılmıştı.
Yayın hayatına başladığı ilk günden beri reytingleri yıkıp geçen dizi Salı gecesine damga oluyor. Twitter gibi sosyal medya mecralarında uzun süre TT olarak kalan dizinin sezon finali yapacağı açıklandı. 7. sezon için ATV kanalı ile imzaları atan başarılı dizinin iddiası her geçen gün artıyor. Masumlar Apartmanı dizisiyle reytinglerde başa baş giden dizinin sezon finali ise...
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12 Nis 2021 - 16:37 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.