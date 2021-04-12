Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Süleyman Çakır Dizisi İçin Hareket Geçildi! Televizyon Dünyasından Silinip Gidecek Mi?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı dizi 6 sezondur ATV ekranlarından sevenleriyle buluşuyor. Aksiyon ve gerilimin tavan seviyelere ulaştığı dizide her bölümde farklı bir hikaye seyircinin önüne çıkıyor. 6. sezona kadar birçok isim diziden ayrılırken birçok isim ise diziye katılmıştı.

Yayın hayatına başladığı ilk günden beri reytingleri yıkıp geçen dizi Salı gecesine damga oluyor. Twitter gibi sosyal medya mecralarında uzun süre TT olarak kalan dizinin sezon finali yapacağı açıklandı. 7. sezon için ATV kanalı ile imzaları atan başarılı dizinin iddiası her geçen gün artıyor. Masumlar Apartmanı dizisiyle reytinglerde başa baş giden dizinin sezon finali ise...



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