Müge Anlı'da Bir Anne 9 Evlada Baktı, 9 Evlat Bir Olup Anneye Bakamadı! Milyonlar Ayağa Kalktı! 9 Evladın Cezaevine Girmesini İstiyorlar! Müge Anlı Kararı Verecek!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı son zamanlarda ele aldığı bir konuyla milyonları şoka soktu. 9 evladından türlü türlü işkence gören zavallı kadının şüpheli ölümü üzerine yakınları Müge Anlı'ya katılmış ve konunun çözüme ulaşmasını istemişlerdi. Fakat ortaya çıkan tüyler ürpertici olaylar seyirciyi isyan ettirdi. Milyonlar bir araya geldi ve tüm çocukların cezaevine atılmasını istedi.
Müge Anlı'nın yıllardır sunuculuğunu yaptığı program ilk kez böyle bir olaya şahit oldu. Başarılı ekibiyle çalışmalarını sürdüren Müge anlı, haber sitelerine ve televizyonlara konu oldu. Birçok konuda çözüme kavuşan Müge anlı ele aldığı konu hakkında büyük bir şok yaşadı. Canlı yayında stüdyo birbirine girerken, Müge Anlı sakinliğini kaybetmedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birkaç gündür sular durulmuyor. Her gün farklı bir şekilde seyirci karşısına çıkan Müge Anlı son zamanlarda ise akıllara sığmayacak bir konuyla gündeme geldi. 88 yaşındaki, 9 çocuklu Fidan Hanım'ın ölümünün ardından birçok sır ortaya çıktı. 9 çocuğunu bin bir emekle büyüten Fidan'ın ise 9 çocuğundan gördüğü işkence akıllarda yer etti.
12 Nis 2021 - 17:38 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.