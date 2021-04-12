İbo Show’un En Sevilen Konuğuydu! Çılgın Danslarıyla Seyirciyi Şok Etmişti! İsmail YK Hakkında Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Milyonlar Şok Oldu! “Yok Artık, Ciddi Olamazsınız!”
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show'a kısa bir süre önce katılan ve binlerce beğeni alan İsmail YK şimdide gündeme şok bir gerçekle düştü. Öğrenenler "Yok artık" diyor, duyanlar "Şaka bu" diyor! Öyle bir şekilde gündemde yerini aldı ki, sosyal medya yeniden hayret etti.
Birkaç bölüm önce İbo Show'a katılan ve çılgın dans gösterisini seyircilere gösteren İsmail YK binlerce tweet almıştı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemi olarak ilk sıraya oturan İsmail YK, yüzlerin gülmesine neden olmuştu. Bu seferde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan İsmail YK, dikkatleri üzerine çekti. Çılgın dans gösterisini bir kez de Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında sergileyen İsmail YK ağızları açık bıraktı.
İsmail YK İbo Show'a katılmış ve çok özel açıklamalar yapmıştı. O günden sonra yeni şarkısını çıkartmış ve tekrar gündemde yerini almıştı. İbo Show'dan sonra Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan İsmail YK hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki, herkes şok içerisinde kaldı. Meğer İsmail YK...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.