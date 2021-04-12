Esra Erol'dan Survivor'a Büyük Rest! Acun Ilıcalı Görse Hayret Eder! 5 Gün Stüdyoda, 2 Gün Evinde Survivor Yaşıyor! "Aman Acun Ilıcalı Görmesin!"

Yıllardır Esra Erol programının sunuculuğunu yapan güzel sunucu her bölümde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Birbirinden farklı olayları ele alan Esra Erol, reytinglerde ise rekor kırıyor. Evlenme programlarının kaldırmasının hemen arkasından reality show yapamaya başlayan Erol, ailelerin sorunlarına çözüm buluyor. Binlerce yaralı insanın merhemi olan Esra Erol, dikkatleri üzerine çekiyor.

Hafta içi her gün saatler 16.20'yi gösterdiğinde başlayan Esra Erol programına başarılı ekibi de çalışmalarını katarak, programı zenginleştiriyor. Hülya Kuran ile birlikte sunuculuk yapıyor. Sevilerek izlenen programda dikkatleri üzerine çeken Esra Erol adeta hafta içi her gün büyük bir Survivor yaşıyor. Sakin kalmaya çalışarak olaylarda kişilere yardımcı olan Esra Erol, büyük bir takdir kazanıyor!



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