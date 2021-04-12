Esra Erol'dan Survivor'a Büyük Rest! Acun Ilıcalı Görse Hayret Eder! 5 Gün Stüdyoda, 2 Gün Evinde Survivor Yaşıyor! "Aman Acun Ilıcalı Görmesin!"
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da yaşanılanlar Survivor yarışmasını aratmıyor. Tartışmaların ve tansiyonun yüksek seviyelerde olduğu yarışmada haftanın beş günü stüdyoda Survivor yaşanıyor. Hafta sonunu ailesiyle geçiren Esra Erol ise Cumartesi ve Pazar gününe renk getirecek bir şey yaptı. Adeta Acun Ilıcalı'nın parkurlarına rest çeken Esra Erol, dikkatleri üzerine topladı.
Yıllardır Esra Erol programının sunuculuğunu yapan güzel sunucu her bölümde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Birbirinden farklı olayları ele alan Esra Erol, reytinglerde ise rekor kırıyor. Evlenme programlarının kaldırmasının hemen arkasından reality show yapamaya başlayan Erol, ailelerin sorunlarına çözüm buluyor. Binlerce yaralı insanın merhemi olan Esra Erol, dikkatleri üzerine çekiyor.
Hafta içi her gün saatler 16.20'yi gösterdiğinde başlayan Esra Erol programına başarılı ekibi de çalışmalarını katarak, programı zenginleştiriyor. Hülya Kuran ile birlikte sunuculuk yapıyor. Sevilerek izlenen programda dikkatleri üzerine çeken Esra Erol adeta hafta içi her gün büyük bir Survivor yaşıyor. Sakin kalmaya çalışarak olaylarda kişilere yardımcı olan Esra Erol, büyük bir takdir kazanıyor!
Esra Erol'un Yapmış Olduğu Parkuru Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.