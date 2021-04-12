Survivor Hayrettin Şok Etmeye Devam Ediyor! Gerçek Hayatta Survivor’u İfşa Etti! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Dominik Adasını Ele Geçirdi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survior'da geçtiğimiz günlerde Hayrettin adaya veda etmişti. Adaya vedasından sonra Dominik'te kalmaya devam eden Hayrettin Youtube platformu üzerinden paylaşımlar yaparak ada hakkında birçok bilgi veriyor. Bir saat önce yayınladığı videoyla gündeme yeniden düşen Hayrettin bir ilke imza attı.
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Dominik adasında yaşayan insanların yanında sanki Survivor yarışmasındaymış gibi davranan Hayrettin, dikkatleri üzerine çekti. Dominik adasında insanların arasında tek başına parkur yapan ve VTR'lerde bulanan Hayrettin'e binler yorum geldi. Kısa sürede 15 bini aşkın izlenme alan Hayrettin'in 2 milyonu aşkın Youtube abonesi bulunuyor.
Adada önüne çıkan insanlarla sanki yarışmacıymış gibi konuşan Hayrettin; "Bu marketi kazanmamız lazım artık. Kuruduk ya kuruduk açlıktan. Bu market oyununu kazanmalıyız. Parkurda iyisin ama atışların biraz düzensiz" gibi tanımadığı insanlarla konuştu. Türkçe bir şekilde konuştuğu için çevresindeki insanlar ise hiçbir şey anlamadı!
12 Nis 2021 - 20:29 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.