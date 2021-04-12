Çukur Dizisinde Sert Ters Köşe! Kimse Bunu Beklemiyordu, Her Şey Bir Anda Oldu! Sevilen İsmin Vedası Gözyaşlarına Neden Olacak!
Show TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur dizisinde beklenmedik bir veda dizi izleyenleri karşılayacak. Sevilerek izlenen dizinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Cumali Koçavalı'nın değişimi gören seyirciler şaşırttı. Yamaç'ın karşısına çıkan Cumali dikkatleri tamamen üzerine çekti.
Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez gibi birçok ismin başarıyla kadrosunda yer alıyor. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Çukur dizisi Show TV izleyicisine hitap ediyor. Aksiyon sahnelerinin bol bol yer aldığı dizide yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek.
Yamaç'ın zekasını kullanarak uyguladığı planı Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya gelmesine neden oldu. Aksiyon sahnelerin bir dakika bile kesilmediği diziden ise bu akşam Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar diziden ayrılacak. Amca'nın elinden ölümü tadacak olan Karaca'nın sonu çok feci bir şekilde olacak. Celasun'un ölümünden sonra uzun bir süre gündemde kalan Çukur bu seferde Karaca'nın ölümüyle çok konuşulacak!
12 Nis 2021 - 21:07 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.