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- 12 Nis 2021 - 21:07 G: 12 Nis 2021 - 21:48

Çukur Dizisinde Sert Ters Köşe! Kimse Bunu Beklemiyordu, Her Şey Bir Anda Oldu! Sevilen İsmin Vedası Gözyaşlarına Neden Olacak!

Show TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur dizisinde beklenmedik bir veda dizi izleyenleri karşılayacak. Sevilerek izlenen dizinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Cumali Koçavalı'nın değişimi gören seyirciler şaşırttı. Yamaç'ın karşısına çıkan Cumali dikkatleri tamamen üzerine çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez gibi birçok ismin başarıyla kadrosunda yer alıyor. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Çukur dizisi Show TV izleyicisine hitap ediyor. Aksiyon sahnelerinin bol bol yer aldığı dizide yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek. 

Yamaç'ın zekasını kullanarak uyguladığı planı Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya gelmesine neden oldu. Aksiyon sahnelerin bir dakika bile kesilmediği diziden ise bu akşam Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar diziden ayrılacak. Amca'nın elinden ölümü tadacak olan Karaca'nın sonu çok feci bir şekilde olacak. Celasun'un ölümünden sonra uzun bir süre gündemde kalan Çukur bu seferde Karaca'nın ölümüyle çok konuşulacak!

12 Nis 2021 - 21:07 Ankara- Dizi Haberleri

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