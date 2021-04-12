Çukur Dizisinde Sert Ters Köşe! Kimse Bunu Beklemiyordu, Her Şey Bir Anda Oldu! Sevilen İsmin Vedası Gözyaşlarına Neden Olacak!

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez gibi birçok ismin başarıyla kadrosunda yer alıyor. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Çukur dizisi Show TV izleyicisine hitap ediyor. Aksiyon sahnelerinin bol bol yer aldığı dizide yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek.

Yamaç'ın zekasını kullanarak uyguladığı planı Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya gelmesine neden oldu. Aksiyon sahnelerin bir dakika bile kesilmediği diziden ise bu akşam Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar diziden ayrılacak. Amca'nın elinden ölümü tadacak olan Karaca'nın sonu çok feci bir şekilde olacak. Celasun'un ölümünden sonra uzun bir süre gündemde kalan Çukur bu seferde Karaca'nın ölümüyle çok konuşulacak!