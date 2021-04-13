ASKİ Ankara Su Kesintileri 13 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 13 Nisan 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, ilde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları esnasında ilde planlı su kesintileri yaşanıyor. İlde yaşanan planlı su kesintilerinin etkili olacağı mahalleler ve saat aralıkları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkentli vatandaşlar kendi yaşadıkları bölgelerde su kesintisinin etkili olup olmayacağını araştırıyor. ASKİ söz konusu kesintiler ile ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.