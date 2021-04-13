13 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara'da bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. Ankara 13 Nisan 2021 elektrik kesinti bölgeleri nerelerdir? İşte detaylar...
Ankara 13 Nisan 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu EDAŞ, ilde düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkentte düzenli şekilde gerçekleştirilen bu çalışmalar esnasında planlı elektrik kesintileri meydana geliyor. Elektrik kesintilerinin etkili olacağı ilçeler ve saat aralıkları ise vatandaşlar tarafından güncel olarak araştırılıyor. İlde yaşanacak su kesintilerinin etkili olacağı ilçe ve saatleri öğrenmek isteyen vatandaşlar EDAŞ resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor.
13 Nis 2021 - 09:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.