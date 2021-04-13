13 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 13 Nisan 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu EDAŞ, ilde düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkentte düzenli şekilde gerçekleştirilen bu çalışmalar esnasında planlı elektrik kesintileri meydana geliyor. Elektrik kesintilerinin etkili olacağı ilçeler ve saat aralıkları ise vatandaşlar tarafından güncel olarak araştırılıyor. İlde yaşanacak su kesintilerinin etkili olacağı ilçe ve saatleri öğrenmek isteyen vatandaşlar EDAŞ resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabiliyor.