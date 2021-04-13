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- 13 Nis 2021 - 12:26 G: 13 Nis 2021 - 13:02

Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Bilemedi! Yardım Gecesinde Gelen Telefon Ortalığı Ayağa Kaldırdı! "Aç Karnımızı Doyurduk da..."

Acun Ilıcalı canlı yayında gelen bu telefon ile resmen hayatının şokunu yaşadı. Bağış gecesinde düzenlenen programa öyle bir telefon geldi ki canlı yayında milyonlarca kişi bu sözlere şahitlik etti. Dominik’ten canlı bağlantı ile Erzurumspor takımı için bağış yardımı düzenleyen Acun Ilıcalı program bu telefon ile çok zor anlar yaşadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı dün akşam TV ekranlarına Dominik’ten canlı bağlantı kurarak düzenlediği programda şok edici bir olay yaşadı. Tüm Türkiye’nin canlı olarak izlediği bu bağış programına gelen bir telefon ünlü sunucuya gergin dakikalar yaşattı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan bu canlı yayında programa gelen bir telefonda şok sözler, başta Acun Ilıcalı olmak üzere Tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren sözleri ile gündeme bomba gibi giriş yattı. Canlı yayında söylenen o sözler kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşıma nende oldu. Acun Ilıcalı’ya söylenen o sözler herkesi şaşkına çevirirken milyonların da ağzını açık bıraktı.

13 Nis 2021 - 12:26 Ankara- Magazin

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