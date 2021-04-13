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- 13 Nis 2021 - 14:03 G: 13 Nis 2021 - 14:39

Yasak Elma Dizisinde Bomba Patladı! Finaline Sayılı Günler Kalmışken Ender Diziden Ayrılıyor Mu? Bu İddia Gündemi Yaraladı, Yıktı! Neler Oluyor?

Yasak Elma dizisi son günlerine doğru yaklaşırken bomba patlatmaya devam ediyor. Ekranların en heyecanlı dizilerinden olan Yasak Elma’da hiçbir şeyi tahmin etmek mümkün olmuyor. Sürekli seyircisini şaşırtmayı başaran dizide bu defa şok edici ayrılığın nedeni ortaya çıktı. Bu ayrılık sebebi de ayrılık kadar şaşırtıcıydı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

FOX TV ekranlarının vazgeçilmezi olan ve yayınlanan her yeni bölümü ile ağızları açık bırakmayı başaran Yasak Elma dizisi yine sürpriz bir gelişmenin adresi oldu. Yasak Elma dizisi her defasında seyircilerine ters köşe yaptırmayı başarıyor. 

Dizide ortaya çıkan bu yeni gerçek ile Yasak Elma dizisi herkesi şaşırtan bir adıma imza attı. Sürprizlerin ve şok edici olayların bitmediği Yasak Elma dizisinde başrol vedasının nedeni belli oldu. Ortaya çıkan detaylarda ise duyanların kulaklarına inanamayacağı bir sebep yatıyordu. Pazartesi akşamlarının rakip tanımayan Yasak Elma dizisi, son dönemde oyuncuları kadrodan çıkarması ile gündeme gelmişti.

13 Nis 2021 - 14:03 Ankara- Dizi Haberleri

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