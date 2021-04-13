Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Ayakta Alkışlandı! Öyle Bir Şey Yaptılar Ki, Yorumlar Art Arda Geldi! "Ülkede Sizin Gibi İnsanlar Hep Olmalı!"

Ramazan ayının gelmesi ile yüzleri gülümseten bir hamle yapan sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti milyonların takdirini toplamayı başardı. Ülke gündemine en tepeden giriş yapan çift, bu hareketleri örnek bir davranış sergilediler. Bunun için özel bir çalışma yapan çift ortaya koydukları bu tutum ile sanat dünyasındaki parmakla gösterilen çift olduklarını kanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Etilerde bir mekanda arkadaşı Burçin Tazeoğlu ile buluşan Sinem Kobal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. “Lalin’le ilgileniyorum. Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin’in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu” sözleriyle çocuğuna annelik yaptığını söyleyen Sinem Kobal’ın yeni arabası da dikkatlerden kaçmamıştı.