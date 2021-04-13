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- 13 Nis 2021 - 14:21 G: 13 Nis 2021 - 14:40

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Ayakta Alkışlandı! Öyle Bir Şey Yaptılar Ki, Yorumlar Art Arda Geldi! "Ülkede Sizin Gibi İnsanlar Hep Olmalı!"

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bu sefer herkesten alkış topladı. Başarılı çiftin son yaptıkları milyonlarca insanın gönlünü fetheden sosyal medyada da konuyla alakalı kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldılar. Sevilen çift bu hareketleri ile milyonların yüreklerini ısıttı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ramazan ayının gelmesi ile yüzleri gülümseten bir hamle yapan sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti milyonların takdirini toplamayı başardı. Ülke gündemine en tepeden giriş yapan çift, bu hareketleri örnek bir davranış sergilediler. Bunun için özel bir çalışma yapan çift ortaya koydukları bu tutum ile sanat dünyasındaki parmakla gösterilen çift olduklarını kanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Etilerde bir mekanda arkadaşı Burçin Tazeoğlu ile buluşan Sinem Kobal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. “Lalin’le ilgileniyorum. Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin’in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu” sözleriyle çocuğuna annelik yaptığını söyleyen Sinem Kobal’ın yeni arabası da dikkatlerden kaçmamıştı.

13 Nis 2021 - 14:21 Ankara- Magazin

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