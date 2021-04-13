Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Ayakta Alkışlandı! Öyle Bir Şey Yaptılar Ki, Yorumlar Art Arda Geldi! "Ülkede Sizin Gibi İnsanlar Hep Olmalı!"
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bu sefer herkesten alkış topladı. Başarılı çiftin son yaptıkları milyonlarca insanın gönlünü fetheden sosyal medyada da konuyla alakalı kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldılar. Sevilen çift bu hareketleri ile milyonların yüreklerini ısıttı.
Ramazan ayının gelmesi ile yüzleri gülümseten bir hamle yapan sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti milyonların takdirini toplamayı başardı. Ülke gündemine en tepeden giriş yapan çift, bu hareketleri örnek bir davranış sergilediler. Bunun için özel bir çalışma yapan çift ortaya koydukları bu tutum ile sanat dünyasındaki parmakla gösterilen çift olduklarını kanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde Etilerde bir mekanda arkadaşı Burçin Tazeoğlu ile buluşan Sinem Kobal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. “Lalin’le ilgileniyorum. Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin’in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu” sözleriyle çocuğuna annelik yaptığını söyleyen Sinem Kobal’ın yeni arabası da dikkatlerden kaçmamıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.