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- 13 Nis 2021 - 14:45 G: 13 Nis 2021 - 15:16

Çukur Dizisinde Karaca'nın Neden Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Şok Etti! Meğer Ece Yaşar...

Çukur dizisinde son kayda geçen gelişme duyanları şok etti. Ekranlara geldiği günden bu yana izleyenlerine soluksuz seyredeceği sahneler sunmayı başaran Çukur dizisi son hamlesi ile duyanları resmen şoka uğrattı. İnanılması güç olay dizi dünyasına damgasını vurdu. Sevilen dizi bu hareketi ile izleyenlerde sarsıcı bir etki bıraktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Show TV ekranlarında yıllardır devam eden Çukur dizisi sürpriz bir ayrılık ile kimsenin beklemeyeceği bir ilke ima attı. Bir efsaneye dönüşen dizi bu hamlesi ile herkesi şaşkınlık içine soktu. Çukur dizisi bu ayrılık kararı ile çok radikal bir adıma imza atarken dizi severler bu gelişme karşısında adeta neye uğradığını şaşırdı.

Türk televizyonlarında, son haftalarda çok hareketli dakikalar yaşanıyor. Özellikle sezon finalleri yaklaşırken alınan çarpıcı kararlar dizi severlerin de gergin anlar yaşamasına neden oluyor. Bunlara bir yenisini ekleyen sevilen dizi Çukur’dan kimse bu kararı beklemiyordu. Son haftalarda yaşanan dizilerdeki kritik hamleler sektörde heyecanlı bir rekabete yol açıyor.

13 Nis 2021 - 14:45 Ankara- Dizi Haberleri

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