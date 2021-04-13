İbrahim Tatlıses Hakkında Eski Eşinden Çarpıcı İtiraf! Öyle Şeyler Dedi Ki, Olay Oldu! Tam Tamına 20 Yılını Vermişti...
İmparator İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Gündemi sarsan ifadeleriyle Ayşegül Yıldız herkesin ağzını açık bırakan açıklamayı gayet soğukkanlı bir şekilde dile getirdi. Sosyal medyayı sallayan bu şok edici açıklamaları art arda yapan Ayşegül Yıldız öyle sözler söyledi ki…
2011 yılında efsane sanatçı İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptı fantastik iddiaları birbiri ardına sıraladı. Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses 2013’te son bulan evliliklerinden Elif Ada ismine bir kızları dünyaya gelmişti.
İbrahim Tatlıses ile sürpriz ayrılıklılarının üzerinden uzun yıllar geçen Ayşegül Yıldız özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak skandal açıklamalarda bulundu. Uzun süredir gündemde ismi pek anılmayan Ayşegül Yıldız, bu söyledikleri ile resmen duyanların kulaklarına inanamamasına neden oldu. Bir süredir yurt dışında bulunan ünlü isim hafızalardan silinmeyecek sözleri dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.