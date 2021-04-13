İbrahim Tatlıses Hakkında Eski Eşinden Çarpıcı İtiraf! Öyle Şeyler Dedi Ki, Olay Oldu! Tam Tamına 20 Yılını Vermişti...

2011 yılında efsane sanatçı İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptı fantastik iddiaları birbiri ardına sıraladı. Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses 2013’te son bulan evliliklerinden Elif Ada ismine bir kızları dünyaya gelmişti.

İbrahim Tatlıses ile sürpriz ayrılıklılarının üzerinden uzun yıllar geçen Ayşegül Yıldız özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak skandal açıklamalarda bulundu. Uzun süredir gündemde ismi pek anılmayan Ayşegül Yıldız, bu söyledikleri ile resmen duyanların kulaklarına inanamamasına neden oldu. Bir süredir yurt dışında bulunan ünlü isim hafızalardan silinmeyecek sözleri dile getirdi.