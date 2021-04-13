Müge Anlı'dan Bir Rekor Ücret Daha! Kısacık Zamanda Kocaman Kazandı! Tüm Parayla Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Duyanların kulaklarına inanamadığı bir rakamı kısa sürede bir araya getiren Müge Anlı bu para ile öyle bir şey yaptı ki, tüm ülke bunu konu ile meşgul oluyor. Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekoru kırmaya başaran Müge Anlı bu para ile ne yaptığını öğrenen milyonlar resmen şok üstüne şok yaşadı.

ATV ekranlarında her yayınlanan yeni bölümleri ile milyonlara seslenmeyi başaran Müge Anlı bu defa bambaşka bir hareket ile milyonları şaşırtacak bir hamlede bulundu. Yayınlandığı gün reytingleri alt üst etmeyi başaran Müge Anlı bu defa sergilediği bir tutum ile resmen bir ilke imza attı.