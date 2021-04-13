Müge Anlı'dan Bir Rekor Ücret Daha! Kısacık Zamanda Kocaman Kazandı! Tüm Parayla Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Ekranların en sevilen sabah programlarından Müge Anlı yine milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Milyonlarca liranın söz konusu olduğu bu olayda tüm ülke hayretler içinde kaldı. ATV ekranların vazgeçilmezi olan Müge Anlı reyting rekorlarının yanına bir başka rekor daha ekledi.
Duyanların kulaklarına inanamadığı bir rakamı kısa sürede bir araya getiren Müge Anlı bu para ile öyle bir şey yaptı ki, tüm ülke bunu konu ile meşgul oluyor. Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekoru kırmaya başaran Müge Anlı bu para ile ne yaptığını öğrenen milyonlar resmen şok üstüne şok yaşadı.
ATV ekranlarında her yayınlanan yeni bölümleri ile milyonlara seslenmeyi başaran Müge Anlı bu defa bambaşka bir hareket ile milyonları şaşırtacak bir hamlede bulundu. Yayınlandığı gün reytingleri alt üst etmeyi başaran Müge Anlı bu defa sergilediği bir tutum ile resmen bir ilke imza attı.
13 Nis 2021 - 16:26 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.