Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantı Sonrası Açıklamalar! Ramazan Ayı İçin Kısmi Kapanma Kararı Çıktı? İşte İlk Açıklamalar

Mart ayında başlayan normalleşme sürecinin ardından vaka ve hasta sayılarının artması ile Türkiye’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler artış göstermişti. Bu artışların üzerine kısıtlama ve önlemlerin sıklaştırılmasına yönelik kararlar alındı. Ancak Türkiye’de vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Alınan son önlemlere rağmen salgın riskinin artarak devam etmesi ile dün Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı yeni bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ardında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda sürecin yönetimine dair yeni alternatiflerin konuşulduğunu belirtti. Kısıtlamalar ve önlemler ile ilgili yeni önerilerin olduğunu belirten Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlama kararlarının açıklanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk İki Hafta Kısmi Kapanma Kararı! Kısıtlama Yarından İtibaren Uygulanacak...

"Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir."

"65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz."

"Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir."

"8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir."

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak."

(Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak."

"(Kısmi kapanma) Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır."

"Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek."

"Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir."

"Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek."

"Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak."

"Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi."

"Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak."