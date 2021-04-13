Survivor'da Skandal İfşa! 13 Nisan Adadan Veda Edecek İsim Ortaya Çıktı! Yeni Bölüm O İsim Tarafından İfşa Edildi! Acun Ilıcalı İpini Kesti…

Acun ,Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada her hafta bir isim adaya veda ediyor. Özellikle birleşme partisinden sonra asıl isimlerin ön plana çıkacağı yarışmada bütün isimler birinci olmak için canla başla savaşıyor. Masterchef Kahini olarak bilinen ismin Survivor yarışmasında da aktif bir şekilde iddialar ortaya attığı çıkıyor! bu hafta Acun Ilıcalı tarafından ipi kesilecek olan isim ise ortaya çıktı.

Survivor yarışmasında bu hafta itibariyle iki ismin eleme adayı olarak seçilmesi seyircilerde az çok tahminleri yaptırmıştı. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımı, birinci eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan'ı seçmişti. İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden takımda tekrar eleme konseyi kurulmuştu.