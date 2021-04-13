Survivor'da Skandal İfşa! 13 Nisan Adadan Veda Edecek İsim Ortaya Çıktı! Yeni Bölüm O İsim Tarafından İfşa Edildi! Acun Ilıcalı İpini Kesti…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması ifşalandı. Yarışmadan bu akşam hem adaya hem de hayallerine veda edecek olan isim ortaya çıktı. SMS birincisinin bile ortaya çıktığı ifşada, SMS birincisinin kimi söylediği bile açıklandı. Sevilerek izlenen yarışmanın 13 Nisan akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümünde birçok önemli gelişme yaşanacak.
Acun ,Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada her hafta bir isim adaya veda ediyor. Özellikle birleşme partisinden sonra asıl isimlerin ön plana çıkacağı yarışmada bütün isimler birinci olmak için canla başla savaşıyor. Masterchef Kahini olarak bilinen ismin Survivor yarışmasında da aktif bir şekilde iddialar ortaya attığı çıkıyor! bu hafta Acun Ilıcalı tarafından ipi kesilecek olan isim ise ortaya çıktı.
Survivor yarışmasında bu hafta itibariyle iki ismin eleme adayı olarak seçilmesi seyircilerde az çok tahminleri yaptırmıştı. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımı, birinci eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan'ı seçmişti. İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden takımda tekrar eleme konseyi kurulmuştu.
13 Nis 2021 - 17:05 Ankara- Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.