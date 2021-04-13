Arka Sokaklar Dizisi Arafta Kaldı! Tehlikeli Oyunlar Oynanınca Hüsnü Çoban'ın Sonu Geldi! Diziden Mi Ayrılıyor?
Yılların dizisi Arka Sokaklar’da inanılmaz kırılmalar meydana geliyor. Sevilen dizide böyle bir sahne daha önce yer almamıştı. Televizyonların vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümü ile yüzlerce bölümün ardından seyircilerin daha önce yaşamadığı heyecanı yaşatacak. Sevilen dizi bu bölümle birlikte herkesi çılgına çevirirken gerilim doruklarda seyredecek.
Sevilen dizinin merakla beklenen yeni bölümünde akıl almaz sahneler damgasını vuracak. Aksiyon dolu bu bölümde Arka Sokaklar dizisi 586. Bölümle birlikte yine ekranlarda rakip tanımayacak. İlk çıktığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesini ulaşmayı başaran Arka Sokaklar elinde reyting rekorlarını da tutuyor.
Tekrar bölümlerinin dahi rekor kırdığı Arka Sokaklar dizisi bu defa inanılmaz olaylar ile ortalığı fena karıştırmayı hazırlanıyor. En son Zeliha’nın başından geçen olaylar ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini çok zor anlar bekliyor. Giray tarafından tecavüze uğrayan Zeliha karakteri diziye damgasını vurmuştu. Bunun üzerine intikam yeminleri eden Özgür Ozan yeni bölümde resmen ateşin içine atlıyor.
13 Nis 2021 - 17:37 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.