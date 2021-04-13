Arka Sokaklar Dizisi Arafta Kaldı! Tehlikeli Oyunlar Oynanınca Hüsnü Çoban'ın Sonu Geldi! Diziden Mi Ayrılıyor?

Sevilen dizinin merakla beklenen yeni bölümünde akıl almaz sahneler damgasını vuracak. Aksiyon dolu bu bölümde Arka Sokaklar dizisi 586. Bölümle birlikte yine ekranlarda rakip tanımayacak. İlk çıktığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesini ulaşmayı başaran Arka Sokaklar elinde reyting rekorlarını da tutuyor.

Tekrar bölümlerinin dahi rekor kırdığı Arka Sokaklar dizisi bu defa inanılmaz olaylar ile ortalığı fena karıştırmayı hazırlanıyor. En son Zeliha’nın başından geçen olaylar ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini çok zor anlar bekliyor. Giray tarafından tecavüze uğrayan Zeliha karakteri diziye damgasını vurmuştu. Bunun üzerine intikam yeminleri eden Özgür Ozan yeni bölümde resmen ateşin içine atlıyor.