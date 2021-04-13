Sen Çal Kapımı Sezon Finali Dedi Ama Şok Değişikliğini Yaptı! Dizi Veda Etmeden Final Yapacak! Seyirci İsyanda...
Sen Çal Kapımı dizisinde kimsenin beklemeyeceği bir gelişme kayda geçti. Sevilen dizi inanılması güç radikal bir kararla herkesin ağzını açık bıraktı. Ekranların popüler dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisi kritik bir dönemecin başında.
Son haftalarda dizilerden gelen ardı arkası kesilmeyen final kararları, oyuncu değişiklikleri ve gün değişimleri gibi sürpriz hamleler dizi severleri şaşkına uğratmaya devam ediyor. FOX TV ekranların yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi çok radikal bir değişim kararı alarak herkesi hayretler içinde bıraktı.
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi isimlerin yer aldığı FOX TV’nin romantik-komedi türündeki Sen Çal Kapımı dizisi bu sefer sasıcı bir gerçekle gündeme geldi. Ekranlarda ilk yayınlandığı günden bu yana kemik bir izleyici kitlesi oluşturan, Sen Çal Kapımı dizisi bu defa seyircisini üzecek bir karar aldı.
13 Nis 2021 - 19:06 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.