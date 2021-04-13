Sen Çal Kapımı Sezon Finali Dedi Ama Şok Değişikliğini Yaptı! Dizi Veda Etmeden Final Yapacak! Seyirci İsyanda...

Son haftalarda dizilerden gelen ardı arkası kesilmeyen final kararları, oyuncu değişiklikleri ve gün değişimleri gibi sürpriz hamleler dizi severleri şaşkına uğratmaya devam ediyor. FOX TV ekranların yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi çok radikal bir değişim kararı alarak herkesi hayretler içinde bıraktı.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi isimlerin yer aldığı FOX TV’nin romantik-komedi türündeki Sen Çal Kapımı dizisi bu sefer sasıcı bir gerçekle gündeme geldi. Ekranlarda ilk yayınlandığı günden bu yana kemik bir izleyici kitlesi oluşturan, Sen Çal Kapımı dizisi bu defa seyircisini üzecek bir karar aldı.