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- 13 Nis 2021 - 19:06 G: 13 Nis 2021 - 19:22

Sen Çal Kapımı Sezon Finali Dedi Ama Şok Değişikliğini Yaptı! Dizi Veda Etmeden Final Yapacak! Seyirci İsyanda...

Sen Çal Kapımı dizisinde kimsenin beklemeyeceği bir gelişme kayda geçti. Sevilen dizi inanılması güç radikal bir kararla herkesin ağzını açık bıraktı. Ekranların popüler dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisi kritik bir dönemecin başında.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son haftalarda dizilerden gelen ardı arkası kesilmeyen final kararları, oyuncu değişiklikleri ve gün değişimleri gibi sürpriz hamleler dizi severleri şaşkına uğratmaya devam ediyor. FOX TV ekranların yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi çok radikal bir değişim kararı alarak herkesi hayretler içinde bıraktı.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi isimlerin yer aldığı FOX TV’nin romantik-komedi türündeki Sen Çal Kapımı dizisi bu sefer sasıcı bir gerçekle gündeme geldi. Ekranlarda ilk yayınlandığı günden bu yana kemik bir izleyici kitlesi oluşturan, Sen Çal Kapımı dizisi bu defa seyircisini üzecek bir karar aldı.

13 Nis 2021 - 19:06 Ankara- Dizi Haberleri

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