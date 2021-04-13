Mucize Doktor Dizisinden 2 İsim Birden Ayrılıyor! Dizi Başrol Oyuncusuz Kaldı! Dizi Finale Doğru Yürüyor!
Mucize doktor dizisinde neler oluyor? Seyirciler resmen çılgına dönmüş durumda. Sadece bir değil iki başrol oyuncusuyla vedalaşmaya hazırlanan Mucize Doktor dizisi herkes şok içine bırakmayı başardı. Son dönemde dizi dünyasından yaşanan hareketli dakikalar sevilen dizilerin birbirinden radikal kararlar vermesine neden oluyor.
FOX TV’nin sevilen dizisi Mucize Doktor’da; Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez), Ferman Eryiğit (Onur Tuna), Nazlı Gülengül (Sinem Ünsal), Ferda (Seda Bakan), Beliz Boysal (Hazal Türesan), Tanju Korman (Murat Aygen), Demir (Fırat Altunmeşe), Doruk (Hakan Kurtaş), gibi dev isimlerin yer aldığı başrol kadrosunda inanılması güç kırılmalar olacak.
Sezon finalleri, oyuncu çıkarmalar, yayın günü değişiklikleri gibi kararların havada uçuştuğu dizi dünyasında bu kez Mucize doktor bu dalgaya katılarak sarsıcı bir adıma imza attı. Sevilen dizi bu süreçten resmen bambaşka bir halde seyirci karşısına çıkacak. İnanmakta güçlük çeken Mucize doktor izleyicisinin bu karar karşısında resmen ağızları açık kaldı.
13 Nis 2021 - 19:41 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.