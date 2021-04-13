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13 Nis 2021 - 19:41

Mucize Doktor Dizisinden 2 İsim Birden Ayrılıyor! Dizi Başrol Oyuncusuz Kaldı! Dizi Finale Doğru Yürüyor!

Mucize doktor dizisinde neler oluyor? Seyirciler resmen çılgına dönmüş durumda. Sadece bir değil iki başrol oyuncusuyla vedalaşmaya hazırlanan Mucize Doktor dizisi herkes şok içine bırakmayı başardı. Son dönemde dizi dünyasından yaşanan hareketli dakikalar sevilen dizilerin birbirinden radikal kararlar vermesine neden oluyor.