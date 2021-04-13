Arka Sokaklar Dizisinde Şok Gelişme! Ünlü Oyuncu O Açıklamayı Yaptı! Arka Sokaklar Dizisinin Bitmesini…
Arka Sokaklar oyuncusundan skandal açıklamalar geldi. Sevişen dizinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunan oyuncu kimsenin beklemeyeceği gerçeklerle milyonları yüzleştirdi yaklaşık 600 bölüme ulaşmayı başaran Arka Sokaklar dizisi için sarsıcı açıklamalarda bulundu.
Son olarak yeni bölümün fragmanının yayınlanmasıyla, heyecanı iyice doruklara çıkaran Arka Sokaklar dizisi için flaş açıklamalar yapan Merve Oflaz, ortalığı iyice karıştırmayı başardı. Bebek’te kameralara yansıyan Merve Oflaz’tan sevilen dizi hakkında çarpıcı bilgiler geldi. Köpeği ile Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu inanılması güç yorumlarda bulundu.
Ünlü oyuncu yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi giriş yaparken milyonlarca dizi severleri de telaş içinde bıraktı. Duydukları karşısında adeta şok yaşayan dizi severler resmen neye uğradıklarını şaşırdı. Artık bir efsaneye dönüşmüş dizide Bahar Ayan karakterini canlandıran Merve Oflaz geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve evinde tedavi görmüştü.
13 Nis 2021 - 21:24 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.