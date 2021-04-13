Arka Sokaklar Dizisinde Şok Gelişme! Ünlü Oyuncu O Açıklamayı Yaptı! Arka Sokaklar Dizisinin Bitmesini…

Son olarak yeni bölümün fragmanının yayınlanmasıyla, heyecanı iyice doruklara çıkaran Arka Sokaklar dizisi için flaş açıklamalar yapan Merve Oflaz, ortalığı iyice karıştırmayı başardı. Bebek’te kameralara yansıyan Merve Oflaz’tan sevilen dizi hakkında çarpıcı bilgiler geldi. Köpeği ile Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu inanılması güç yorumlarda bulundu.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi giriş yaparken milyonlarca dizi severleri de telaş içinde bıraktı. Duydukları karşısında adeta şok yaşayan dizi severler resmen neye uğradıklarını şaşırdı. Artık bir efsaneye dönüşmüş dizide Bahar Ayan karakterini canlandıran Merve Oflaz geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve evinde tedavi görmüştü.