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- 14 Nis 2021 - 09:36 G: 14 Nis 2021 - 10:10

Survivor'da Çıkan Kavga Acun Ilıcalı'ya Kadar Bulaştı! Konsey Çalkaladı, Ortalık Fena Karıştı! Batuhan Çileden Çıktı, Diskalifiyesini İsteyecek Duruma Geldi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarında Survivor'un son bölümü ekranlara dün akşam geldi. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise büyük bir tartışma çıktı. Acun Ilıcalı ise bu konuya hemen el attı. Batuhan ise çileden çıktı. Batuhan'a Acun Ilıcalı'dan gelen uyarı ise çok sert oldu. Sevilen programda tansiyon yükselince gerilimde tavan seviyelere çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünde İlayda ve Batuhan arasında "Biraz delikanlı ol" sözleri yarışmaya damgasını vurmuştu. Takım arkadaşlarından bile birçok eleştiri aldı. Sergen ve birçok kişi Batuhan'a karşı çok sert yorumlar yaptı. Batuhan ise konu hakkında "Bu çok uzatılacak bir şey değil" demesine rağmen Acun Ilıcalı ise Batuhan'a tekrar eleştiride bulundu. 

Batuhan ve İlayda arasında yaşanan "Delikanlı ol" tartışması konseyi taşındı. Acun Ilıcalı ise önce İlayda'ya "Bir erkeğe hiçbir zaman Delikanlı olun denilmez. Delikanlı ol demek kavga cümlesidir. Sen orada "Biraz daha cesaretli olun" desen bir sorun çıkmazdı" sözlerini dile getirdi. Batuhan ise "Ben burada Acun abiye katılıyorum" sözlerini dile getirdi.

14 Nis 2021 - 09:36 Ankara- Survivor 2021

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