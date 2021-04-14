Survivor'da Çıkan Kavga Acun Ilıcalı'ya Kadar Bulaştı! Konsey Çalkaladı, Ortalık Fena Karıştı! Batuhan Çileden Çıktı, Diskalifiyesini İsteyecek Duruma Geldi! Neler Oluyor?

Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünde İlayda ve Batuhan arasında "Biraz delikanlı ol" sözleri yarışmaya damgasını vurmuştu. Takım arkadaşlarından bile birçok eleştiri aldı. Sergen ve birçok kişi Batuhan'a karşı çok sert yorumlar yaptı. Batuhan ise konu hakkında "Bu çok uzatılacak bir şey değil" demesine rağmen Acun Ilıcalı ise Batuhan'a tekrar eleştiride bulundu.

Batuhan ve İlayda arasında yaşanan "Delikanlı ol" tartışması konseyi taşındı. Acun Ilıcalı ise önce İlayda'ya "Bir erkeğe hiçbir zaman Delikanlı olun denilmez. Delikanlı ol demek kavga cümlesidir. Sen orada "Biraz daha cesaretli olun" desen bir sorun çıkmazdı" sözlerini dile getirdi. Batuhan ise "Ben burada Acun abiye katılıyorum" sözlerini dile getirdi.