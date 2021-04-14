ASKİ Ankara Su Kesintileri 14 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 14 Nisan 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından yıl içinde düzenli olarak gerçekleştirilen bu bakım ve onarım çalışmaları esnasında şehirde planlı su kesintileri meydana geliyor. İlde yaşanan planlı su kesintilerinin etkili olacağı mahalleler ve saat aralıkları ise vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Başkentli vatandaşlar kendi yaşadıkları bölgelerde su kesintisinin etkili olup olmayacağını araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi söz konusu kesintiler ile ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.