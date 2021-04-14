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- 14 Nis 2021 - 10:29 G: 14 Nis 2021 - 10:36

Bakanlık Destekleri Büyüdü! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliğinde 28 Projeye Destek Verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği için 28 yen projeye destek vereceğini açıkladı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği kapsamında 28 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2021 başvurularından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler belli oldu.

Bu kapsamda, motorlarda verimlilik artırma, basınçlı hava sisteminin iyileştirilmesi ve aydınlatma sistemlerinde verimlilik artırma projelerinin de aralarında bulunduğu 28 projeye destek verilecek.

14 Nis 2021 - 10:29 AA Ankara- Ekonomi

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