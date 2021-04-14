Masumlar Apartmanı Esat Sonunda Ortaya Çıktı! Han Öyle Bir Şey Yapmış Ki, Milyonlar Çıldırdı! Birden Herkes Han'dan Soğudu! Kazan Dairesi Detayı Ortaya Çıktı!
Trt1 ekranlarından yayınlandığı günden beri dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı dizisinde Esat sonunda ortaya çıktı. Koronavirüs salgınından dolayı sette ve ekranlarda olmayan Uğur Uzunel, karantinası bittikten hemen sonra ekranlara yeniden dönecek. Sevilen oyuncunun dizide olmaması ise seyircilerin kafasında bir soru işareti bıraktı.
Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümde farklı bir heyecanının yaşandığı dizinin son bölümü ise seyirciler tarafından "Korku filmi" olarak açıklandı. 29. bölümü yayınlayan dizinin fragmanında ise kazan dairesine bağlanmış bir isim vardı. Fakat seyirci her ne kadar Naci olarak düşünse bile bu kişinin kim olduğunu bir türlü çözememişti. İşte Han'ın kazan dairesine bağladığı o isim...
29. bölümü dün akşam ekranlara gelen dizinin heyecanı yüksekti. Han'ın Esat'ın Gülben'i üzdüğünü düşündüğü için kazan dairesine bağladığı ise Gülben sayesinde ortaya çıktı. Kazan dairesine elinde kitap ve sandviçle girmesinin ardından kitapları ona doğru attı. Ve korku dolu sözlerini dile getirdi.
14 Nis 2021 - 10:09 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.