Masumlar Apartmanı Esat Sonunda Ortaya Çıktı! Han Öyle Bir Şey Yapmış Ki, Milyonlar Çıldırdı! Birden Herkes Han'dan Soğudu! Kazan Dairesi Detayı Ortaya Çıktı!

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümde farklı bir heyecanının yaşandığı dizinin son bölümü ise seyirciler tarafından "Korku filmi" olarak açıklandı. 29. bölümü yayınlayan dizinin fragmanında ise kazan dairesine bağlanmış bir isim vardı. Fakat seyirci her ne kadar Naci olarak düşünse bile bu kişinin kim olduğunu bir türlü çözememişti. İşte Han'ın kazan dairesine bağladığı o isim...

29. bölümü dün akşam ekranlara gelen dizinin heyecanı yüksekti. Han'ın Esat'ın Gülben'i üzdüğünü düşündüğü için kazan dairesine bağladığı ise Gülben sayesinde ortaya çıktı. Kazan dairesine elinde kitap ve sandviçle girmesinin ardından kitapları ona doğru attı. Ve korku dolu sözlerini dile getirdi.