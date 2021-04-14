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- 14 Nis 2021 - 12:23 G: 14 Nis 2021 - 12:24

Sağlık Çalışanları İçin 2 Bin 870 Fidan Dikildi! Fidanlara Vefat Eden ve Şehit Olan Sağlık Çalışanlarının İsimleri Verildi

Adalet Bakanlığınca düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları adına hükümlüler tarafından dikilen 2 bin 870 fidan, toprakla buluştu. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Bakanlığın internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca, 2017'den bu yana sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum, Çanakkale, Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa, Kırıkhan, Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlükleri koordinasyonunda, 10-12 Nisan'da ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Yangınlarda tahrip olan ormanlık alanların hükümlülerce yeniden ağaçlandırıldığı bölgelerde, doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli için fidanlar dikildi. Hükümlülerin dikip, can suyunu verdiği fidanlara, salgın sürecinde vefat eden ve görevi başındayken şehit olan sağlık çalışanlarının isimleri verildi.

Etkinliklere, denetimli serbestlik bünyesindeki hükümlülerin yanı sıra cumhuriyet başsavcılıkları, il sağlık müdürlükleri, ceza infaz kurumlarında görevli sağlık çalışanları ile adliye personelleri de destek verdi. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin metrekare alanda 2 bin 870 fidan, toprakla buluşturuldu.

14 Nis 2021 - 12:23 AA Ankara- Gündem

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