Hande Erçel'in Kardeşi Her Şeyi İfşaladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ortalık Alev Alev Yandı! Gamze Erçel İlk Kez Böyle Bir Şey Söyledi! Neler Oldu Neler...

Sevilen ismin sosyal medyada paylaşımları ise gündeme bomba gibi düşüyor. Her paylaşımıyla güzelliğini bir kez daha konuşturan güzel oyuncu, ödül töreninde ise dikkatleri üzerine topladı. Baştan aşağı siyah giyen güzel oyuncu, kombinini takipçilerine çok beğendirdi. Denebunu Awards 2020 törenine katılan güzel isim, Hande Erçel hakkında da bir detaya değindi.

Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel kısa bir süre önce 20 milyon takipçiye ulaşmıştı. En çok takip edilen Türk isimlerden biri olan Hande Erçel, İbrahim Selim ile Bu Gece isimli programda konuştuklarıyla magazin dünyasının radarına girmişti. Mavi'ye kendisinin çok benzediğini dile getiren Hande Erçel'in ablası ise bunu çok sonra kabul etmişti.