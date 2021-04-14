Sincan Belediyesinden İhtiyaç sahiplerine Ramazan boyunca 3 bin erzak ve temizlik kolisi

Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor. Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine 8 bin gıda ve temizlik kolisi dağıtan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını hızlandırdı. İhtiyaç sahiplerine Ramazan boyunca 3 bin erzak ve temizlik kolisi daha ulaştırılacak.

Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı haneleri şenlendirdi. Sincan Belediyesi her koşulda olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşın yanında oldu. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Sincan’da örnek bir seferberlik başlatan ve vatandaşa kucak açan Sincan Belediyesi’nin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Yardımlaşmanın En Güzel Örneği Sincan’da Yaşanıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan’la birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatı doğrultusunda Ramazan öncesi 8 bin gıda ve temizlik kolisi vatandaşa ulaştırıldı. Son hazırlıkları yapan ekipler Ramazan boyunca 3 bin gıda ve temizlik kolisinin dağıtımına da başladı. Sokak sokak, kapı kapı dolaşan ekipler yardımları evlere ulaştırıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Allah'ın rahmet ve bağış kapılarını sonuna kadar açtığı bu mübarek Ay’da, gönüllerimiz hoşgörü, ruhumuz sabır, kalplerimiz imanla dolsun. Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Bu yıl da pandemi nedeniyle iftar sofralarında buluşamadık. Ama gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir. Belediyemizin imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah maske, mesafe ve hijyen kuralarına uyarak, gerekli tedbirlere harfiyen riayet ederek bu süreci de atlatacağız.” ifadelerini kullandı.