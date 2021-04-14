UEFA Avrupa Ligi Yarı Finalistleri Belirleniyor! Çeyrek Final Rövanş Maçları Ne Zaman?
UEFA Avrupa Ligi yarı finalistleri yarın oynanacak maçlarla belirlenecek. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi 2020- 2021 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finali, yarın yapılacak 4 rövanş maçıyla tamamlanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak.
Slavia Prag ile Arsenal arasında Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasını, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayınlanacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Manchester United (İngiltere) - Granada (İspanya) (2-0)
Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) (1-1)
Roma (İtalya) - Ajax (Hollanda) (2-1)
Villarreal (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-0)
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.