Esra Erol Çılgına Döndü! Salih Mevla Nilüfer Çemberi Çileden Çıkardı! Zavallı Kadın Stüdyoyu İnletti! "Bunun Akıl Yaşı Sekiz!"

Sevilen programda öyle bir şey yaşandı ki bu defa çok çarpıcı anlara sahne olan Esra Erol, ülke gündemine bomba gibi bir giriş yaptı. Canlı yayında adeta nefesleri tutulmasına neden olan bu olay karşısında milyonlar gördüklerine inanamadı. Bu duruma daha fazla katlanmak istemeyen Esra Erol ise adeta milyonların sesi olarak sarsıcı ifadelerden çekinmedi.

En son olarak kendinden yaşça büyük birine hem de kuma olmayı kabul ederek evini terk edip kaçan Nilüfer isimli kadın programa damgasını vurmuştu. Sosyal medyada ve internet sitelerinde en çok konuşulan konular arasında yer alan bu olayda ortaya çıkan son gerçekler ise inanmakta güçlük yaşattı. Duyanlar, “Hayır bu gerçek olamaz”, “Bu kadarı da fazla artık!” gibi tepkilere neden oldu.