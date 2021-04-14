Survivor 2005'ten Beri Bir İlk! Yıllardır Sadece Bir Defa Bu Olay Yaşandı! Ada Hop İndi, Hop Kalktı! Seyircilerin Ağzı Açık Kaldı...

Survivor tarihine geçen bu hamle ile sevilen yarışma programı hafızalardan silinmeyecek bir ilke ima attı. Yarışmacıların Survivor olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışma programında bu kez şok bir gelişme tüm adayı salladı. Sosyal medyada konuyla alakalı kıs sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Acun Medya tarafından hazırlanan ve Acun Ilıcalı ile Murat Ceylan’ın sunumuyla adrenalin ve macera dolu sahneleriyle Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta yayınlanan yeni bölümü ile adeta rakip tanımayan Survivor 2021 bu kez bir ilkin adresi oldu. Çekişmeli mücadelesine ara vermeden devam eden ve seyircisine resmen ayakta izlettiği heyecan dolu dakikalar ile Survivor 2021 ekranların vazgeçilmezi konumda.