Survivor’dan Elenir Elenmez Acun Ilıcalı’nın Kadrosuna Girdi! Yarışıma Onun İçin Bitti, Oyunculuk Kariyeri Başlıyor! Hastalığı Ön Plana Çıktı, Kırmızı Oda Kapısı Açıldı!

Ekranların en sevilen yarışması olan Survivor'da bir iddia gündemi ayağa kaldırdı. Öyle bir şey ortaya çıktı ki, izleyenler ikiye ayrıldı. Survivor'dan elendikten sonra Acun Ilıcalı'nın elinden tuttuğu Hanzade, yarışmacı kariyerini noktaladı ama oyunculuk yapmaya hazırlanacak. Survivor yarışmasından çıkan bir oyuncu bir şekilde bir yerlere gelmeyi başarıyor. Acun Ilıcalı'nın yardımlarıyla ülkeye kendini tanıtan isimler sadece Survivor yarışmasıyla anılmıyor!

Acun Ilıcalı ise elenen Hanzade'nin elinden tuttu ve onu oyuncu yapmaya karar verdi. Survivor'dan elenirken söylediği sözler akıllara kazınmışken; Acun Ilıcalı'da bu sözlerden iddialara göre çok etkilendi. Uzun zamandır tanışıklığı olan iki isim arasında bağ giderek artacak. Adaya veda edecek olan Hanzade'nin ismini söyledikten sonra Hanzade'nin düşüncelerini dile getirmesini istemişti Ilıcalı.



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