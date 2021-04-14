Survivor’dan Elenir Elenmez Acun Ilıcalı’nın Kadrosuna Girdi! Yarışıma Onun İçin Bitti, Oyunculuk Kariyeri Başlıyor! Hastalığı Ön Plana Çıktı, Kırmızı Oda Kapısı Açıldı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor'da bir ilk yaşadı. Hanzade dün akşam ekranlara gelen bölümde ekranlara ve adaya veda etmişti. Adadan veda ederken söylediği sözler ise akıllara kazınmıştı. Adaya beklenmedik bir şekilde veda eden oyuncu sevenlerini üzdü. Her hafta bir ismin elendiği yarışmada dikkat çeken bir olay oldu.
Ekranların en sevilen yarışması olan Survivor'da bir iddia gündemi ayağa kaldırdı. Öyle bir şey ortaya çıktı ki, izleyenler ikiye ayrıldı. Survivor'dan elendikten sonra Acun Ilıcalı'nın elinden tuttuğu Hanzade, yarışmacı kariyerini noktaladı ama oyunculuk yapmaya hazırlanacak. Survivor yarışmasından çıkan bir oyuncu bir şekilde bir yerlere gelmeyi başarıyor. Acun Ilıcalı'nın yardımlarıyla ülkeye kendini tanıtan isimler sadece Survivor yarışmasıyla anılmıyor!
Acun Ilıcalı ise elenen Hanzade'nin elinden tuttu ve onu oyuncu yapmaya karar verdi. Survivor'dan elenirken söylediği sözler akıllara kazınmışken; Acun Ilıcalı'da bu sözlerden iddialara göre çok etkilendi. Uzun zamandır tanışıklığı olan iki isim arasında bağ giderek artacak. Adaya veda edecek olan Hanzade'nin ismini söyledikten sonra Hanzade'nin düşüncelerini dile getirmesini istemişti Ilıcalı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.