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- 14 Nis 2021 - 14:43 G: 14 Nis 2021 - 15:01

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Dizisine Kurtlar Vadisi Desteği! Finaline Sayılı Günler Kala Memati Baş Değil Ama O İsim Girdi! Dizinin Polat Alemdar'ı Olacak!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine inanılmaz bir isim dahil oluyor. Sevilen dizi bu hamlesi ile ortalığı fena karıştırdı. Dizi dünyasının en etkili transferlerinden birini yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bomba gibi bir hamleye imza attı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar vadisinden öyle bir oyuncuyu kadrosuna dahil ediyor ki, dizi dünyasında böyle bir geçiş daha önce olmadı. Resmen bir ilke imza atan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu oyuncuyla beraber ekranlara milyonları yine kilitlemeye hazırlanıyor.

Her hafta yayınlanan yeni bölüm ile rakip tanımayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, efsane dizi Kurtlar Vadisinin en kilit isimlerinden biri ile anlaşmaya vardı. İddialar göre oyuncu yeni bölümle birlikte herkesi hayretler içinde bırakan bu oyuncuyu seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Popüler dizi, dizi dünyasında son zamanlarda yaşanan oyuncu değişikliklerine adeta son noktayı koydu, zirveden giriş yaptı.

14 Nis 2021 - 14:43 Ankara- Dizi Haberleri

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