Masumlar Apartmanı Dizisine Naci Tekrar Dönüyor! Anlaşma Sağlandı, Senaristler Reytingler İçin El Sıkıştı! Umutlar Yenide Yeşerecek!
TRT1 ekranlarının yükselen yıldızlarından olan dizide mutlu son yakın! Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan dizinin yeni bölümlerinden birince Tansel Öngel yeniden diziye giriş yapacak. Safiye karakterinin ilk ve tek aşkı olan Naci, diziden Ankara’ya giderek ayrılmıştı.
Diziden ayrıldıktan sonra ise Mavera isimli bir dizide yer alarak Mahmut karakterine hayat veren Tansel Öngel sevenlerini üzmüştü. Masumlar Apartmanı dizisinde naif ve şiirsel bir kişiliğe sahip olan Naci karakteri aynı zamanda Neriman’ın edebiyat öğretmeni olarak seyircilerin karşısına çıkmıştı.
Diziden kısa bir süre önce Ankara giderek ayrılan Naci, Safiye'nin de çileden çıkmasına neden olmuştu. Giderken hastalığını söylemek amacıyla bir mektup bırakmıştı fakat mektubu bırakırken Safiye karakteri, Naci'yi görmüş ve "Allah'ım lütfen delirmiş olmayım. Bitsin şu işkence" sözlerini dile getirmişti.
14 Nis 2021 - 15:39 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.