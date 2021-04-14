Masumlar Apartmanı Dizisine Naci Tekrar Dönüyor! Anlaşma Sağlandı, Senaristler Reytingler İçin El Sıkıştı! Umutlar Yenide Yeşerecek!

Diziden ayrıldıktan sonra ise Mavera isimli bir dizide yer alarak Mahmut karakterine hayat veren Tansel Öngel sevenlerini üzmüştü. Masumlar Apartmanı dizisinde naif ve şiirsel bir kişiliğe sahip olan Naci karakteri aynı zamanda Neriman’ın edebiyat öğretmeni olarak seyircilerin karşısına çıkmıştı.

Diziden kısa bir süre önce Ankara giderek ayrılan Naci, Safiye'nin de çileden çıkmasına neden olmuştu. Giderken hastalığını söylemek amacıyla bir mektup bırakmıştı fakat mektubu bırakırken Safiye karakteri, Naci'yi görmüş ve "Allah'ım lütfen delirmiş olmayım. Bitsin şu işkence" sözlerini dile getirmişti.