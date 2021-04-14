Kırmızı Oda Dizisi Dalga Konusu Oldu! 6 Kişi Bir Araya Geldi, Öyle Bir Ti’ye Aldılar Ki… Boncuk ve Sadi Hiç Böyle Bir Şeye Şahit Olmamıştır!

Masumlar Apartmanı dizisinden hemen sonra Sadakatsiz dizisinin bir sahnesini ele almıştı. Reytingleri yüksek dizileri parodi olarak skeç hazırlayan ekip, birçok beğeni ve yorum aldı. Kırmızı Oda dizisine eleştiride bulunan Güldür Güldür ekibi adeta diziyle dalga geçip, tiye aldı.

Doğa Rutkay'ın Doktor Hanım'ı canlandırdığı skeçte, Onur Buldu ve Aziz Asla'ın skece giriş yapmasıyla başladı. Aidat parasını toplamak isteyen ikili, Doktor Hanım'ın odasına giriş yaptı. Tam o sırada ise Boncuk ve Sadık karakterlerine hayat veren isimler dedelerle birlikte odaya girdi.