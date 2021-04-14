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- 14 Nis 2021 - 18:30 G: 14 Nis 2021 - 19:40

Kırmızı Oda Dizisi Dalga Konusu Oldu! 6 Kişi Bir Araya Geldi, Öyle Bir Ti’ye Aldılar Ki… Boncuk ve Sadi Hiç Böyle Bir Şeye Şahit Olmamıştır!

TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Kırmızı Oda dizisi gündeme Güldür Güldür Show ekibiyle bomba gibi düştü. Sevilerek izlenen dizinin her bölümünde farklı karakterin hikayesi gündeme geliyordu. Bu hikayelerin ise parodisi Güldür Güldür Show ekibi sayesinde ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda ise Masumlar apartmanı dizisinin bir sahnesi alarak paradisini oluşturan ekip, dikkatleri üzerine çekmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı dizisinden hemen sonra Sadakatsiz dizisinin bir sahnesini ele almıştı. Reytingleri yüksek dizileri parodi olarak skeç hazırlayan ekip, birçok beğeni ve yorum aldı. Kırmızı Oda dizisine eleştiride bulunan Güldür Güldür ekibi adeta diziyle dalga geçip, tiye aldı. 

Doğa Rutkay'ın Doktor Hanım'ı canlandırdığı skeçte, Onur Buldu ve Aziz Asla'ın skece giriş yapmasıyla başladı. Aidat parasını toplamak isteyen ikili, Doktor Hanım'ın odasına giriş yaptı. Tam o sırada ise Boncuk ve Sadık karakterlerine hayat veren isimler dedelerle birlikte odaya girdi.

14 Nis 2021 - 18:30 Ankara- Magazin

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