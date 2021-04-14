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- 14 Nis 2021 - 19:10 G: 14 Nis 2021 - 20:20

‘Survivor Yayından Kaldırılıyor’ RTÜK Ceza Üzerine Ceza Verdi! Yaptırımları Çok Ağır Oldu! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? Sonu Geldi...

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor yayından kaldırılıyor! RTÜK tarafından incelenen yarışmada birçok detaya ceza verildi. Sevilerek izlenen programda yaşanılan RTÜK'ün gözünden kaçmadı. Tansiyonların yüksek olduğu yarışmada heyecan giderek artıyor. 3 ay sonra final yaparak şampiyonu seçecek olan yarışmanın sevenleri ise bu haber karşısında yıkıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada; sunuculuk ise Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı tarafından yapılıyor. Zor parkurları geçerek ödüle ve dokunulmazlığa ulaşmak isteyen yarışmacılar arasında bazern ipler kopma noktasına geliyor. Küfür ve hakaretlerin olduğu programda el hareketlerinde gündemde yerini alıyor. Sık sık şiddetin ön planda olduğu yarışmada, yarışmacılara uyarılar Acun Ilıcalı tarafından geliyor. 

Özellikle birleşme partisinden sonra oyuncuların gerilim dolu saniyeleri daha çok arttı. 70. bölümü ekranlara gelecek olan yarışmanın yeni bölümüne ait fragman ise yayınlanmadı. Üstüne birde RTÜK'ten ceza üzerine ceza alan Survivor kafalarda soru işareti bıraktı. Yoksa Survivor yarışması apar topar yayından mı kaldırıldı?

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14 Nis 2021 - 19:10 Ankara- Survivor 2021

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