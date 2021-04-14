‘Survivor Yayından Kaldırılıyor’ RTÜK Ceza Üzerine Ceza Verdi! Yaptırımları Çok Ağır Oldu! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? Sonu Geldi...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada; sunuculuk ise Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı tarafından yapılıyor. Zor parkurları geçerek ödüle ve dokunulmazlığa ulaşmak isteyen yarışmacılar arasında bazern ipler kopma noktasına geliyor. Küfür ve hakaretlerin olduğu programda el hareketlerinde gündemde yerini alıyor. Sık sık şiddetin ön planda olduğu yarışmada, yarışmacılara uyarılar Acun Ilıcalı tarafından geliyor.

Özellikle birleşme partisinden sonra oyuncuların gerilim dolu saniyeleri daha çok arttı. 70. bölümü ekranlara gelecek olan yarışmanın yeni bölümüne ait fragman ise yayınlanmadı. Üstüne birde RTÜK'ten ceza üzerine ceza alan Survivor kafalarda soru işareti bıraktı. Yoksa Survivor yarışması apar topar yayından mı kaldırıldı?



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