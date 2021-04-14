Mehmet Ali Erbil'den Serdar Ortaç'a Sert Gönderme! Konu Bir Anda Serdar Ortaç'a Döndü! Para Konusu Açılınca İşler Şekil Değiştirdi! "Serdar Gibi Olurdum!"

Enerjisi ve eğlenceli haliyle gönüllerde taht kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Söylemezsem Olmaz programına konuk olarak katıldı. Programda eğlenceli dakikalar yaşatan Mehmet Ali Erbil, sözleriyle kırdı geçirdi. Koronavirüs aşısını ikinci kez vurulduğunu dile getiren Mehmet Ali Erbil, herkesin bu salgından korunması için aşı yaptırmaları gerektiğini de ifade etti. Fakat Serdar Ortaç'a öyle bir şey dedi ki, milyonlar şok içerisinde kaldı.

Söylemezsem Olmaz programında Serdar Ortaç'ı hedef alarak açıklamalarda bulunan ünlü şovmen dikkatleri üzerine çekti. Ekranlara dönme arifesinde olduğunu dile getiren Mehmet Ali Erbil, müjdeli haberi de duyurdu. Yavaş yavaş çalışmalara başladığını dile getiren Erbil, yeni sezonda ekranlarda olacağını açıkladı.



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