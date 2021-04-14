Mehmet Ali Erbil'den Serdar Ortaç'a Sert Gönderme! Konu Bir Anda Serdar Ortaç'a Döndü! Para Konusu Açılınca İşler Şekil Değiştirdi! "Serdar Gibi Olurdum!"
Çarkıfelek ile bir döneme damgasını vuran ünlü şovmen geçirdiği talihsiz kaza ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Banyoda düşen ve kaburgalarını kıran ünlü şovmen, hastaneye kaldırılmış ve birkaç gün sonra iyileşeceği söylenmişti. Fakat dururum öyle olmadı. Kaçış sendromu hastalığına yakalanan ünlü şovmenin bir yıl kadar hastanede tedavi gördükten sonra yavaş yavaş eski sağlığına kavuşmaya başladı.
Enerjisi ve eğlenceli haliyle gönüllerde taht kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Söylemezsem Olmaz programına konuk olarak katıldı. Programda eğlenceli dakikalar yaşatan Mehmet Ali Erbil, sözleriyle kırdı geçirdi. Koronavirüs aşısını ikinci kez vurulduğunu dile getiren Mehmet Ali Erbil, herkesin bu salgından korunması için aşı yaptırmaları gerektiğini de ifade etti. Fakat Serdar Ortaç'a öyle bir şey dedi ki, milyonlar şok içerisinde kaldı.
Söylemezsem Olmaz programında Serdar Ortaç'ı hedef alarak açıklamalarda bulunan ünlü şovmen dikkatleri üzerine çekti. Ekranlara dönme arifesinde olduğunu dile getiren Mehmet Ali Erbil, müjdeli haberi de duyurdu. Yavaş yavaş çalışmalara başladığını dile getiren Erbil, yeni sezonda ekranlarda olacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.