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- 14 Nis 2021 - 21:22 G: 14 Nis 2021 - 22:02

Yasak Elma Dizisinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şahika Yanına Kaya'yı Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Kırıldı! Bu Poz Sosyal Medyanın Gündemi Olur!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisinin perde arkasından bir sır daha ortaya çıktı. Her bölümünde farklı bir entrikaya çeviren Yasak Elma dizisi uzun yıllardır ekranlardaki yerini alıyor. 100 bölümü aşkındır sevenleriyle buluşan dizinin setinde ise eğlenceli dakikalar sık sık yaşanıyor. Oyuncular tarafından ortaya çıkan görsellerle bu eğlenceli dakikalara izleyicide şahit oluyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Nesrin Cavadzade, Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerinde oynadığı dizinin yeni bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Diziye giriş yapan Barış Kılıç ise yeniden Kaya karakterine hayat verecek. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen başarılı dizide Kaya karakteriyle Şahika2nın çekilmiş olduğu bir fotoğraf ise bir sahnenin çekim detayını ortaya çıkardı. 

Başarılı bir şekilde her bölümü ekranlarda olan dizinin başından sonuna kadar birçok oyuncu diziye katılmış birçok oyuncu ise diziden ayrılmıştı. Talat Bulut'tan sonra dizi senaryosunu değiştirmiş ve entrikaları çoğaltmıştı. Şahika ise son bölümde Kaya'ya bir telefon etmiş "Sana çok ihtiyacım var" diyerek onu diziye davet etmişti.

14 Nis 2021 - 21:22 Ankara- Magazin

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