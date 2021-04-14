Yasak Elma Dizisinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Şahika Yanına Kaya'yı Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Kırıldı! Bu Poz Sosyal Medyanın Gündemi Olur!

Nesrin Cavadzade, Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerinde oynadığı dizinin yeni bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Diziye giriş yapan Barış Kılıç ise yeniden Kaya karakterine hayat verecek. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen başarılı dizide Kaya karakteriyle Şahika2nın çekilmiş olduğu bir fotoğraf ise bir sahnenin çekim detayını ortaya çıkardı.

Başarılı bir şekilde her bölümü ekranlarda olan dizinin başından sonuna kadar birçok oyuncu diziye katılmış birçok oyuncu ise diziden ayrılmıştı. Talat Bulut'tan sonra dizi senaryosunu değiştirmiş ve entrikaları çoğaltmıştı. Şahika ise son bölümde Kaya'ya bir telefon etmiş "Sana çok ihtiyacım var" diyerek onu diziye davet etmişti.