ASKİ Ankara Su Kesintileri 15 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 15 Nisan 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 15 Nisan 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, ilde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından yıl içinde düzenli olarak gerçekleştirilen bu bakım ve onarım çalışmaları esnasında şehirde planlı su kesintileri meydana geliyor. Başkentte yaşanan planlı su kesintilerinin etkili olacağı mahalleler ve saat aralıkları ise vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Başkentli vatandaşlar kendi yaşadıkları bölgelerde su kesintisinin etkili olup olmayacağını araştırıyor. ASKİ söz konusu kesintiler ile ilgili internet sitesinde üzerinden vatandaşları bilgilendiriyor.
15 Nis 2021 - 09:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.