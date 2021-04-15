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- 15 Nis 2021 - 11:12 G: 15 Nis 2021 - 12:11

FOX TV Savaşçı Dizisini Üvey Evlat Gibi Mi Görüyor? Gündem Sadece Bunu Konuşuyor! İlgi ve Alaka Taban Oranlarında! Seyirci İsyanda…

FOX TV ekranlarında 99. bölümü yayınladıktan sonra uzun bir süre inzivaya çekilen Savaşçı dizisi, geçtiğimiz hafta yeni bölümünü yayınlamıştı. Fakat 100. bölüm pekte beklenilen reytinglerde gelmedi. 4. sezonunu en yüksek reytinglerde tamamlayan dizi, sevenlerinin karşısına bambaşka isimlerle çıkmıştı. Fakat ortaya atılan bir iddia gündemi değiştirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Serenay Aktaş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Savaşçı dizisinde kriz giderek büyüyor. FOX TV tarafından yeterince ilgi ve alaka göremediği düşünülen Savaşçı dizisine seyirciler 'Üvey Evlat' demeye başladı. 

Kanalların yayına alacağı diziler için özverili bir çalışma yapmasının hemen yanında birçok fragman çıkarması da seyircileri ekranlara bağlıyordu. Fakat Savaşçı dizisinin yayına girmesine iki gün kala sadece eski bir fragman yayınlandı ve bu fragmanla tanıtımı yapıldı. Bu fragmana ise binlerce tepki arka arkaya gelmişti.

15 Nis 2021 - 11:12 Ankara- Dizi Haberleri

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