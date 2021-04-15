FOX TV Savaşçı Dizisini Üvey Evlat Gibi Mi Görüyor? Gündem Sadece Bunu Konuşuyor! İlgi ve Alaka Taban Oranlarında! Seyirci İsyanda…

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Serenay Aktaş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Savaşçı dizisinde kriz giderek büyüyor. FOX TV tarafından yeterince ilgi ve alaka göremediği düşünülen Savaşçı dizisine seyirciler 'Üvey Evlat' demeye başladı.

Kanalların yayına alacağı diziler için özverili bir çalışma yapmasının hemen yanında birçok fragman çıkarması da seyircileri ekranlara bağlıyordu. Fakat Savaşçı dizisinin yayına girmesine iki gün kala sadece eski bir fragman yayınlandı ve bu fragmanla tanıtımı yapıldı. Bu fragmana ise binlerce tepki arka arkaya gelmişti.