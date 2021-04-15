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15 Nis 2021 - 11:47

Ramo Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Sibel Ortada Kalacak, Mutlu Son Diye Bir Şey Olmayacak! Ortalık Yangın Yerine Dönüyor!

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Ramo dizisinin son bölümü hakkında bir ifşa ortaya çıktı. Dizinin son bölümü merakla bekleyen seyircileri se bu ifşa karşısında büyük bir şok yaşadı. Ortaya çıkan gerçek Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Ramo karakterini yerle bir edecek. Sadece Ramo değil aynı zanda tüm ekibi de bu acı olaydan etkilenecek. İşte tüm detaylar...