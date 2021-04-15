Ramo Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Sibel Ortada Kalacak, Mutlu Son Diye Bir Şey Olmayacak! Ortalık Yangın Yerine Dönüyor!
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Ramo dizisinin son bölümü hakkında bir ifşa ortaya çıktı. Dizinin son bölümü merakla bekleyen seyircileri se bu ifşa karşısında büyük bir şok yaşadı. Ortaya çıkan gerçek Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Ramo karakterini yerle bir edecek. Sadece Ramo değil aynı zanda tüm ekibi de bu acı olaydan etkilenecek. İşte tüm detaylar...
Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ ve Atilla Olgaç gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı aksiyon dolu dizi, final bölümüyle ekranlara veda edecek. Sosyal medyada ise dizinin final olmamasını isteyenler adeta çileden çıktı.
Adana'da başlayan çekimler, daha sonra senaryo gereği İstanbul'a taşınmıştı. Adana'da başlayan efsane dizi, İstanbul'da çekimlerini sonlandıracak. Böylelikle bir dizi daha dizi tarihi defterindeki yerini alacak.
Dizi Hakkında Ortaya Çıkan İfşa İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
15 Nis 2021 - 11:47 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.