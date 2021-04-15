Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Seyirci Zeynep'ten Bıktı Tükendi! Akılsız Kız Lakabı Giderek Çoğalıyor! Son Hamlesi Seyirciyi Çileden Çıkardı!

Başrollerinde Demet Özdemir ce Engin Öztürk'ün yer aldığı başarılı diziden İbrahim Çelikkol kısa bir süre önce diziden ayrılmıştı. Diziden ayrılan Mehdi karakteri ise Zeynep'in büyük bir değişim yaşamasına neden oldu. Gözünün önünde ve kendisine çok değer veren Barış'ı görmemesi seyirciyi çileden çıkardı.

Dizi dünyasına iddialı bir giriş yapan başarılı dizide Zeynep karakteri artık seyirci tarafından çok beğenilmiyor. Uzun süredir sık sık hatalar yaparak seyirciden kendisini uzaklaştıran Zeynep karakteri, son bölümde ise çileden çıkardı. Barış ona iyilik yaparken bunu görmek istemeyen Zeynep, sadece Barış'ın değil, izleyenlerinde kalbini kırdı.