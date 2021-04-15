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- 15 Nis 2021 - 12:21 G: 15 Nis 2021 - 13:14

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Seyirci Zeynep'ten Bıktı Tükendi! Akılsız Kız Lakabı Giderek Çoğalıyor! Son Hamlesi Seyirciyi Çileden Çıkardı!

TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ekranlara gelen son bölümde ise dikkatler tamamen Zeynep'e çevrildi. Her bölümde farklı bir olayın yaşandığı dizinin son bölümü seyirciyi çileden çıkardı. Sık sık vicdan azabından yakınan Zeynep için konulan 'akılsız kız' lakabı ise sosyal medyada yayıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Demet Özdemir ce Engin Öztürk'ün yer aldığı başarılı diziden İbrahim Çelikkol kısa bir süre önce diziden ayrılmıştı. Diziden ayrılan Mehdi karakteri ise Zeynep'in büyük bir değişim yaşamasına neden oldu. Gözünün önünde ve kendisine çok değer veren Barış'ı görmemesi seyirciyi çileden çıkardı. 

Dizi dünyasına iddialı bir giriş yapan başarılı dizide Zeynep karakteri artık seyirci tarafından çok beğenilmiyor. Uzun süredir sık sık hatalar yaparak seyirciden kendisini uzaklaştıran Zeynep karakteri, son bölümde ise çileden çıkardı. Barış ona iyilik yaparken bunu görmek istemeyen Zeynep, sadece Barış'ın değil, izleyenlerinde kalbini kırdı.

15 Nis 2021 - 12:21 Ankara- Dizi Haberleri

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