Hande Erçel Instagram'ı Salladı, Yıktı, Yaktı! Mini Şortuyla Dikkatleri Üzerine Çekti, Çekiciliğini Ortaya Koydu! Görenler Aşık Oluyor!

20,6 takipçisi olan Hande Erçel sadece bir gün içerisinde bu kadar yüksek seviyelere ulaştı. Dakika başında 15'i aşkın takipçi kazana Hande Erçel ününe ün katmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla olay olan Hande Erçel, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncunun fotoğrafındaki mini şortu da gözlerden kaçmadı.

Genç yaşlarda büyük bir şöhrete kavuşan Hande Erçel'in sadece Türk hayranları yok. Tüm dünya ülkelerine oynadığı dizilerle kendini tanıtan Erçel, güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Farklı havası ve yüz güzelliğiyle sevenlerine kendine aşık eden güzel oyuncunun çok beğenilen son paylaşımını görmek için diğer sayfaya geçiniz!