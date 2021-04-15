Hande Erçel Instagram'ı Salladı, Yıktı, Yaktı! Mini Şortuyla Dikkatleri Üzerine Çekti, Çekiciliğini Ortaya Koydu! Görenler Aşık Oluyor!
Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan Hande Erçel'den gelen bir paylaşım sosyal medyayı salladı. Sevilerek takip edilen güzel oyuncu, kısa süre önce 20 milyonu aşkın takipçiye ulaşmıştı. Bunun için ise "Kendimi olduğum gibi gösteriyorum. İnternet dünyasına doğdum birazda ben. Belki o yüzden bu kadar takipçim var" sözlerini dile getirmişti.
20,6 takipçisi olan Hande Erçel sadece bir gün içerisinde bu kadar yüksek seviyelere ulaştı. Dakika başında 15'i aşkın takipçi kazana Hande Erçel ününe ün katmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla olay olan Hande Erçel, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncunun fotoğrafındaki mini şortu da gözlerden kaçmadı.
Genç yaşlarda büyük bir şöhrete kavuşan Hande Erçel'in sadece Türk hayranları yok. Tüm dünya ülkelerine oynadığı dizilerle kendini tanıtan Erçel, güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Farklı havası ve yüz güzelliğiyle sevenlerine kendine aşık eden güzel oyuncunun çok beğenilen son paylaşımını görmek için diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.