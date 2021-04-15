Müge Anlı’nın Kolu Kanadıydı Canlı Yayına Katılmadı! Programdan Mı Ayrıldı? Müge Anlı’dan İlk Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Müge Anlı'nın programından en son Arif Verimli ayrılmıştı. Ayrılma sebebini ise sosyal medya hesabından açıkça duyurmuştu. "Ben kimseye küsmem ama dönmem de gidince.. İnanın ayrılığımın gizli, kapaklı bir hikayesi yok. Çok net şekilde açıkladım. Mesleki etik değerlere, deontolojik sınırlara müdahale edilirse hiçbir yerde durmam. Çok konuşan çok bilen değildir. Sevgilerle.." açıklamasını yapan Arif Hoca'dan sonra o isim programda bulunmadı.

Programa başlar başlamaz yokluğu fark edilen Müge Anlı, iddialara cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Programda neden olmadığını açıklayan Müge Anlı, dikkatleri üzerine çekti. Arif Verimli ile arasında yaşanılan gerginlikten dolayı sık sık gündeme gelen Şevki Sözen, programın başından sonuna kadar yer almadı. Yoksa, Şevki Sözen programdan mı ayrıldı?



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