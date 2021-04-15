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- 15 Nis 2021 - 13:42 G: 15 Nis 2021 - 14:50

Müge Anlı’nın Kolu Kanadıydı Canlı Yayına Katılmadı! Programdan Mı Ayrıldı? Müge Anlı’dan İlk Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı, canlı yayınından bir kişinin eksikliği çok belli oldu. Müge Anlı'nın kolu kanadı olarak bilinen ismin programda yer almaması ise izleyenleri derinden etkiledi. Saniyeler içerisinde fark edilen bu yokluk ise birçok iddianın gündemine düşmesine neden oldu. Cinayetten kayıplara, çarpık aile ilişkilerinden birçok aile sorunlarına kadar problemleri ele alan Müge Anlı hafta içi her gün ekranlara geliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı'nın programından en son Arif Verimli ayrılmıştı. Ayrılma sebebini ise  sosyal medya hesabından açıkça duyurmuştu. "Ben kimseye küsmem ama dönmem de gidince.. İnanın ayrılığımın gizli, kapaklı bir hikayesi yok. Çok net şekilde açıkladım. Mesleki etik değerlere, deontolojik sınırlara müdahale edilirse hiçbir yerde durmam. Çok konuşan çok bilen değildir. Sevgilerle.." açıklamasını yapan Arif Hoca'dan sonra o isim programda bulunmadı. 

Programa başlar başlamaz yokluğu fark edilen Müge Anlı, iddialara cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Programda neden olmadığını açıklayan Müge Anlı, dikkatleri üzerine çekti. Arif Verimli ile arasında yaşanılan gerginlikten dolayı sık sık gündeme gelen Şevki Sözen, programın başından sonuna kadar yer almadı. Yoksa, Şevki Sözen programdan mı ayrıldı?

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15 Nis 2021 - 13:42 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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