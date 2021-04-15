Sadakatsiz Dizisi Resmen Bitiyor! O İsim de Ayrılıyor, 3 Olacak! Hicran Öldü! O Oyuncu Veda Etti...

Volkan ile beraber, Derin'i aramaya başlayan Selçuk ise, ihmal ettiği annesini görmek için büyük çaba sarf etmeye başladı. Kapıyı açmayınca bu kez anahtarla içeri giren Selçuk, Hicran'ı koltukta yatarken gördü. Diziyi izleyenler bu sahne karşısında şoka girdi!

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Sadakatsiz dizisi bugün akşam 26. bölümüyle birlikte izleyenlerin karşısına çıktı. Derin'in hala ortada olmadığı ve görülmediği dizi de Selçuk da; kendini istemeyen kardeşi için büyük bir seferberlik başlattı! >>