Sadakatsiz Dizisi Resmen Bitiyor! O İsim de Ayrılıyor, 3 Olacak! Hicran Öldü! O Oyuncu Veda Etti...
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Tarık Emir Tekin'in başrol oyunculuklarını üstlendiği, ekranların en başarılı yapımları arasında yerini alan Sadakatsiz dizisi, 14 Nisan 2021 Çarşamba akşamı 26. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Derin'in ortadan kaybolmasıyla birlikte tüm dengeler değişirken, ilk sırada Güçlü ailesi olmak üzere herkes onu bulabilmek adına büyük bir seferberlik verdi.
Volkan ile beraber, Derin'i aramaya başlayan Selçuk ise, ihmal ettiği annesini görmek için büyük çaba sarf etmeye başladı. Kapıyı açmayınca bu kez anahtarla içeri giren Selçuk, Hicran'ı koltukta yatarken gördü. Diziyi izleyenler bu sahne karşısında şoka girdi!
Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Sadakatsiz dizisi bugün akşam 26. bölümüyle birlikte izleyenlerin karşısına çıktı. Derin'in hala ortada olmadığı ve görülmediği dizi de Selçuk da; kendini istemeyen kardeşi için büyük bir seferberlik başlattı! >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.