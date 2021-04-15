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- 15 Nis 2021 - 16:57 G: 15 Nis 2021 - 17:18

Serenay Sarıkaya Tüm Hayranlarını Şoka Soktu! Gizli Aşkı Sonunda Ortaya Çıktı, Cem Yılmaz Çok Sinirlenecek!

Serenay Sarıkaya'nın yeni sevgilisi herkese yok artık dedirtti. Cem Yılmaz, bu bilgiyi görünce çok sinirlenecek. Cem Yılmaz'dan sonra aşka küstüğü düşünülen Serenay Sarıkaya'nın yeni sevgilisinin kim olduğuna dair ilk bilgiler ortaya çıktı. İşte Detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Serenay Sarıkaya'nın yeni sevgilisi magazin gündemini bomba gibi salladı. Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'in ardından Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkı olay olan Sarıkaya, uzun süre aşkla anılmıyordu. Fakat yeni çıkan bilgiye göre, yeni aşkı da ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya'nın kalbini kaptırdığı kişi herkesi şok edecek! 

Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişi sosyal medyayı salladı. Serenay Sarıkaya'nın Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki, ikili sevgili mi? Bahse konu aşk gerçek mi?

15 Nis 2021 - 16:57 - Yaşam

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