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- 15 Nis 2021 - 17:47 G: 15 Nis 2021 - 17:52

Ramo Neden Final Yapıyor? Show TV'nin Fenomen Dizisinin Finali İle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı

Ramo Dizisi ekranları kasıp kavururken final kararı alınması dizi sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Gün geçtikçe neden bu kararın alındığı haberleri ortaya çıkarken bakın dizinin takipçileri bu durum ile ilgili olarak ne yaptı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Ramo gelecek bölümü ile ekrana veda edecek. Uzun zamandır gündeme gelen final iddialarının kesinleşmesinin ardından dizinin sıkı takipçileri final kararının arkasındaki nedeni merak etti. İlgi ile takip edilen yapımın reyting kurbanı olduğu konuşulmakla beraber son bölümde yaşanacaklar da merak edildi.

15 Nis 2021 - 17:47 - Dizi Haberleri

# RAMO DİZİSİ SHOW TV İLE İLİŞKİLİ:
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Ramo'dan Erken Final Kararı!  Ramo Ne Zaman Final Yapıyor?
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Ramo Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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Ramo Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 26 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 26 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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Ramo Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi Show TV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Yayınlanmayacak! Perde Arkasındaki Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor? mask
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Ramo Dizisi 33. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 33. Bölüm Full İzle! 19 Şubat 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisine Bomba Transferler Ardı Arkası Kesilmeden Yapılıyor! Ramo’ya Farklı Bir Soluk Getirecek! O İsim… mask
Ramo Dizisine Bomba Transferler Ardı Arkası Kesilmeden Yapılıyor! Ramo’ya Farklı Bir Soluk Getirecek! O İsim…
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Ramo Dizisi 32. Bölüm Full İzle! 12 Şubat 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisinde Ramo Tüm Sırrı Çözdü! Sibel Ölmedi, Kaçırıldı! Dikkatli İzleyenler Çoktan Anladı Bile… mask
Ramo Dizisinde Ramo Tüm Sırrı Çözdü! Sibel Ölmedi, Kaçırıldı! Dikkatli İzleyenler Çoktan Anladı Bile…
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Ramo Neden Final Yapıyor? Show TV'nin Fenomen Dizisinin Finali İle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı mask
Ramo Neden Final Yapıyor? Show TV'nin Fenomen Dizisinin Finali İle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı
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