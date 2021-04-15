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15 Nis 2021 - 17:47

Ramo Neden Final Yapıyor? Show TV'nin Fenomen Dizisinin Finali İle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı

Ramo Dizisi ekranları kasıp kavururken final kararı alınması dizi sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Gün geçtikçe neden bu kararın alındığı haberleri ortaya çıkarken bakın dizinin takipçileri bu durum ile ilgili olarak ne yaptı.