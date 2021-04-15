Ramo Neden Final Yapıyor? Show TV'nin Fenomen Dizisinin Finali İle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı
Ramo Dizisi ekranları kasıp kavururken final kararı alınması dizi sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Gün geçtikçe neden bu kararın alındığı haberleri ortaya çıkarken bakın dizinin takipçileri bu durum ile ilgili olarak ne yaptı.
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Ramo gelecek bölümü ile ekrana veda edecek. Uzun zamandır gündeme gelen final iddialarının kesinleşmesinin ardından dizinin sıkı takipçileri final kararının arkasındaki nedeni merak etti. İlgi ile takip edilen yapımın reyting kurbanı olduğu konuşulmakla beraber son bölümde yaşanacaklar da merak edildi.
15 Nis 2021 - 17:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.