Masumlar Apartmanı'nda Naci Şoku! Tam Tarih Belli Oldu... Herkes Bu Anı Bekliyordu, Gerçek Oldu!

Dizide birkaç bölüm Naci Karakterine hayat veren Tansel Öngel, senaryo gereği Ankara'ya giderek projeden ayrılmıştı. Ancak Öngel'in diziye geri döneceği öğrenildi. Peki Masumlar Apartmanı Tansel Öngel yeni bölümde yer alacak mı? Ne zaman dönecek? İşte tüm detaylar...

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Ferah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, salı akşamları TRT1 ekranlarında yerini almaya devam ediyor. >> Tüm detaylar için diğer sayfaya geçiniz!