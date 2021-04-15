Masumlar Apartmanı'nda Naci Şoku! Tam Tarih Belli Oldu... Herkes Bu Anı Bekliyordu, Gerçek Oldu!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisine dair oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı. Başrolde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Ferah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı dizide, Safiye ve Naci aşkı ortalığı resmen tir tir titretmişti. İşte detaylar...
Dizide birkaç bölüm Naci Karakterine hayat veren Tansel Öngel, senaryo gereği Ankara'ya giderek projeden ayrılmıştı. Ancak Öngel'in diziye geri döneceği öğrenildi. Peki Masumlar Apartmanı Tansel Öngel yeni bölümde yer alacak mı? Ne zaman dönecek? İşte tüm detaylar...
Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Ferah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, salı akşamları TRT1 ekranlarında yerini almaya devam ediyor. >> Tüm detaylar için diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.