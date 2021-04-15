Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e Çok Büyük Suçlama! Topun Ucundalar... Sosyal Medya Sallanıyor! İşte Perde Arkasındaki Gerçek...
Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları olan Kerem Bürsin ile Hande Erçel'e yapılan şok suçlama tüm sosyal medyanın 1 numaralı gündemi olmuş durumda. İddiaların arkasındaki gerçek oldukça merak ediliyor. Peki, o gerçek ne?
Sen Çal Kapımı dizisinin yıldız isimlerine oldukça büyük bir suçlama yapıldı. Sosyal medyada adeta linç başlamış durumda. İkili, topun ucunda. Hayranları birbirine girdi.
FOX TV ekranlarının tek romantik komedi dizisi olarak kendini gösteren ve başarılı bir şekilde ilerleyişini devam ettiren Sen Çal Kapımı dizisinin başrol partnerleri olan Kerem Bürsin ile Hande Erçel çok büyük bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Dram ve acıyı seven Türk izleyenler nedeniyle resmen reyting kurbanı haline gelen dizinin reytingler nedeniyle final yapacağı öğrenildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.