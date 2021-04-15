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- 15 Nis 2021 - 18:45 G: 15 Nis 2021 - 19:01

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e Çok Büyük Suçlama! Topun Ucundalar... Sosyal Medya Sallanıyor! İşte Perde Arkasındaki Gerçek...

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları olan Kerem Bürsin ile Hande Erçel'e yapılan şok suçlama tüm sosyal medyanın 1 numaralı gündemi olmuş durumda. İddiaların arkasındaki gerçek oldukça merak ediliyor. Peki, o gerçek ne?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldız isimlerine oldukça büyük bir suçlama yapıldı. Sosyal medyada adeta linç başlamış durumda. İkili, topun ucunda. Hayranları birbirine girdi.

FOX TV ekranlarının tek romantik komedi dizisi olarak kendini gösteren ve başarılı bir şekilde ilerleyişini devam ettiren Sen Çal Kapımı dizisinin başrol partnerleri olan Kerem Bürsin ile Hande Erçel çok büyük bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Dram ve acıyı seven Türk izleyenler nedeniyle resmen reyting kurbanı haline gelen dizinin reytingler nedeniyle final yapacağı öğrenildi.

15 Nis 2021 - 18:45 Ankara- Yaşam

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