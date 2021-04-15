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- 15 Nis 2021 - 20:25 G: 15 Nis 2021 - 20:35

Yasak Elma Resmen Göz Göre Göre Tarihe Karışıyor! Fişi Çekilecek, Yeni Proje Belli Oldu...

Tüm diziler artık sezon sonuna doğru hızla ilerlerken, kimi dizi şuan aktif olarak sezon finalini yapmış, kimi ise kısa süre sonra yapmayı bekliyor. Final yapan dizilerin ardından ışık hızıyla yeni diziler gelirken, Star TV'nin yeni projesi, Yasak Elma'nın sonunu getirecek gibi duruyor. Yapılan iddialar bu yönde...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranlardaki reyting mücadelesi büyük bir hızla devam ediyor. Reyting kurbanı olan diziler sıra sıra ekranlardaki ömrünü tamamlarken, yerleri çok hızlı bir şekilde durduruluyor. 

Star TV, bu sezon diziler noktasında çok bahtsız bir yıl geçirdi. Yeni başlayan dizileri de birer birer final yapan kanal yeni hamleler denemeye ve bu kötü gidişata dur demeye çalışıyor.

15 Nis 2021 - 20:25 Ankara- Yaşam

# YASAK ELMA DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
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Yasak Elma Dizisi 106. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2021 Yasak Elma 106. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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Yasak Elma Dizisi 104. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2021 Yasak Elma 104. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisi 103. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2021 Yasak Elma 103. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 103. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2021 Yasak Elma 103. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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