Yasak Elma Resmen Göz Göre Göre Tarihe Karışıyor! Fişi Çekilecek, Yeni Proje Belli Oldu...
Tüm diziler artık sezon sonuna doğru hızla ilerlerken, kimi dizi şuan aktif olarak sezon finalini yapmış, kimi ise kısa süre sonra yapmayı bekliyor. Final yapan dizilerin ardından ışık hızıyla yeni diziler gelirken, Star TV'nin yeni projesi, Yasak Elma'nın sonunu getirecek gibi duruyor. Yapılan iddialar bu yönde...
Ekranlardaki reyting mücadelesi büyük bir hızla devam ediyor. Reyting kurbanı olan diziler sıra sıra ekranlardaki ömrünü tamamlarken, yerleri çok hızlı bir şekilde durduruluyor.
Star TV, bu sezon diziler noktasında çok bahtsız bir yıl geçirdi. Yeni başlayan dizileri de birer birer final yapan kanal yeni hamleler denemeye ve bu kötü gidişata dur demeye çalışıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.