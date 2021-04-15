Yasak Elma Resmen Göz Göre Göre Tarihe Karışıyor! Fişi Çekilecek, Yeni Proje Belli Oldu...

Ekranlardaki reyting mücadelesi büyük bir hızla devam ediyor. Reyting kurbanı olan diziler sıra sıra ekranlardaki ömrünü tamamlarken, yerleri çok hızlı bir şekilde durduruluyor.

Star TV, bu sezon diziler noktasında çok bahtsız bir yıl geçirdi. Yeni başlayan dizileri de birer birer final yapan kanal yeni hamleler denemeye ve bu kötü gidişata dur demeye çalışıyor.